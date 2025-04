Où et quand regarder Manchester United - Lyon ‍?

Dans : Europa League.

Par Guillaume Conte

Quart de finale d'Europa League en approche. L'OL se rend à Manchester United pour un match de gala ce jeudi soir.

Jour de match à l’Olympique Lyonnais ce jeudi 17 avril avec le retour du quart de finale d’Europa League à Manchester United. Un rendez-vous très attendu face à une formation anglaise passée toute proche de la victoire à l’aller, mais ce match nul 2-2 laisse toutes les portes ouvertes pour la qualification dans le dernier carré. D’autant plus qu’André Onana sera titulaire chez les Red Devils, à fait savoir leur entraineur Ruben Amorim. Outre ces considérations tactiques, les suiveurs du football français vont forcément être très attentifs à cette rencontre après la qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions un peu plus tôt dans la semaine.

Pour l’OL, ce sera donc le verdict ce jeudi soir à partir de 21h. Une rencontre qui sera diffusée sur Canal+, avec Paul Tchoukriel aux commentaires et Sidney Govou, ancienne légende lyonnaise, comme consultant. C’est Philippe Carayon qui sera au bord du terrain pour faire vivre la rencontre au plus proche. Un dispositif spécial sera mis en place par la chaine cryptée pour cette rencontre, avec une prise d’antenne en amont pour faire monter la sauce sur cette rencontre entre Manchester United et l’OL qui devrait de nouveau réaliser un joli score sur les antennes du groupe Vivendi car contrairement à la rencontre du PSG, le match sera bien diffusé sur l'antenne premium de la chaine cryptée.