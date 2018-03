OL-OM : Interdiction absolue de balancer l'Europa League pour l'OL et l'OM !

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OL, OM.

On connait l'histoire, les clubs français se battent pour jouer l'Europa League et quand ils sont qualifiés, ils ne le jouent pas à fond. Mais si cela a parfois été le cas par le passé, il est évident que cela a désormais changé. Ainsi l'OL et l'ASSE ont tout donné la saison passée, et cette année, Lyon et Marseille ne prennent pas à la légère les rendez-vous européens du jeudi, même si cela fait mal sur le plan physique.

Répondant ce mercredi à L'Equipe, Christophe Galtier, qui a mené les Verts en C3, explique pourquoi du côté de l'OL et de l'OM il est interdit de rigoler avec l'Europa League. « En France, au nom de droits télé, on empêche les entraîneurs d’aller au bout de la compétition. À Saint-Étienne, je l’ai toujours jouée à fond, parfois au détriment du Championnat. C’est pareil à l’OM : Rudi Garcia a une grosse pression pour finir sur le podium, mais l’OM a l’Europe dans son ADN, c’est impossible de faire l’impasse. Surtout après tous les matches qu’ils ont déjà joués ! Un huitième, ce n’est pas rien. Avec la nouvelle formule, à partir des quarts, cela ressemble à la Ligue des champions. Leur rival, c’est Lyon. Ils ont la même problématique et ils ne la balanceront jamais, parce qu’ils ont la finale à domicile », explique l’actuel entraîneur du LOSC, qui n’aura pas ce genre de souci la saison prochaine.