MU : Sorti à la pause, Paul Pogba est ravi

Dans : Europa League.

Ambiance tendue ce jeudi soir à Grenade, où Manchester United voulait éviter la remontada de la formation espagnole, battue 2-0 à l’aller.

Titulaire au coup d’envoi, Paul Pogba a été sorti à la mi-temps par Ole Gunnar Solskjaer. Pas de blessure ni de problème tactique ou de performance, mais un simple carton jaune récolté tôt dans le match pour un coup de coude a provoqué cette décision. Le manager norvégien a préféré jouer la prudence, avec cette décision toujours difficile à prendre quand il s’agit de faire sortir une superstar de son équipe après seulement 45 minutes. Surtout que la « Pioche » avait le brassard de capitaine autour du bras. Mais le Français a donné totalement raison à son manager sur le coup, histoire d’éviter toute polémique.

« Il y a eu quelques gros tacles, des cartons, de la tension, un peu de tout ça. Mon carton jaune n’était vraiment pas mérité, mais je devais sortir. C’es pas de chance pour moi. Pour moi, il n’y avait pas de carton, et sans cela, j’aurais certainement continué. Mais ils essayent de me faire sortir du match, donc il fallait me sortir. Mais je comprends la décision du coach, et nous avons gagné, c’est ce qui est le plus important », a sagement réagi, sur BT Sport, Paul Pogba, qui ne voulait pas se prendre un carton rouge et être suspendu pour les demi-finales face à l’AS Roma. Surtout qu’avec un premier but d’Edinson Cavani, les Red Devils avaient déjà une large avance, et la décision prise par Solskjaer permet ainsi d’éviter une situation délicate et une suspension pour le milieu de terrain tricolore.