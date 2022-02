Europa League : Le Spartak Moscou disqualifié ?

Adversaire de Leipzig en 8e de finale de l'Europa League, le Spartak Moscou devrait être éliminé sans même jouer. L'UEFA va rapidement trancher.

Le jeudi 10 mars prochain, le club allemand de Leipzig doit accueillir le Spartak Moscou en 8e de finale aller d’Europa League, la rencontre retour étant initialement prévue en Russie le 17 mars. Mais selon plusieurs sources européennes, le club allemand va obtenir son ticket pour les quarts de finale sans même avoir à jouer. Suite à la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, les dirigeants de l’UEFA devraient annoncer dans les prochaines 24 heures la disqualification du club moscovite, et cela même si les footballeurs ne sont évidemment pour rien dans la position belliqueuse de Vladimir Poutine.

