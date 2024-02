EL ‍: Un match nul et des regrets immenses pour l'OM ‍!

Dans : Europa League.

Par Corentin Facy

Barrage aller d'Europa League

Shakhtar Donetsk - OM : 2-2

Buts : Aubameyang (64e) et Ndiaye (89e) pour l’OM ; Matiivenko (68e) et Eguinaldo (92e) pour Donetsk

Dominateur en seconde période, l'OM a concédé l'égalisation dans le temps additionnel face au Shaktar Donetsk alors que la victoire tendait les bras aux Marseillais (2-2).

Dans une mauvaise passe en championnat, l'Olympique de Marseille comptait sur l'Europa League pour retrouver le sourire. Après une mi-temps fade et ennuyante, les Olympiens ouvraient le score grâce à Aubameyang, idéalement servi par Clauss. L'avantage était malheureusement pour Marseille de courte durée car quatre minutes plus tard, Matiivenko profitait d'une boulette de Clauss pour égaliser. Mais les hommes de Gennaro Gattuso étaient en jambes lors de cette seconde période et après plusieurs grosses occasions, c'est Ndiaye qui pensait offrir la victoire à l'OM sur une passe décisive d'Aubameyang. Il ne restait que cinq minutes à tenir... mais c'était trop pour les coéquipiers de Pau Lopez, impuissant sur la tête d'Eguinaldo au bout du temps additionnel. A une semaine du match retour au Vélodrome, les Olympiens concèdent donc le match nul 2-2 à l'extérieur.