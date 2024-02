EL ‍: Toulouse craque à la dernière seconde à Lisbonne ‍!

Dans : Europa League.

Par Corentin Facy

Barrage aller d'Europa League

Benfica Lisbonne - Toulouse : 2-1

Buts : Di Maria (69e et 96e sp) pour Benfica ; Desler (75e) pour Toulouse

Malgré une très nette domination portugaise, Toulouse tenait le match nul face au Benfica Lisbonne... jusqu'à la 97e minute et le but de la victoire inscrit par Di Maria (2-1).

Malmené tout au long de la rencontre, Toulouse a défendu fièrement ses chances sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Et si les Violets ont concédé l'ouverture du score sur penalty par Di Maria après l'heure de jeu, le vainqueur de la Coupe de France 2023 n'a rien lâché et a égalisé à quinze minutes de la fin du match. Toulouse tenait un excellent résultat mais un second penalty en faveur du Benfica Lisbonne à la 97e minute a finalement offert la victoire au club portugais. Un scénario cruel pour le TFC, qui a réussi un match héroïque mais qui devra rattraper un but au match retour au Stadium jeudi prochain.