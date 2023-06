EL ‍: Séville au 7e ciel, Mourinho et la Roma ont cédé ‍!

Dans : Europa League.

Par Mehdi Lunay

Ligue Europa, finale

Puskas Arena (Budapest)

Séville-Roma 1-1 après prolongation (4 tab à 1)

Buts : Mancini (55e csc) pour Séville ; Dybala (35e) pour la Roma

Dans une finale tendue et cadenassée, le FC Séville a eu raison de la Roma au bout des tirs au but après un match nul 1-1. Le club andalou remporte sa 7e C3.

Séville, invaincu en finale de Ligue Europa, contre la Roma de Mourinho, l'entraîneur invincible en finale européenne. Une affiche alléchante sur le papier. Mais, sur le terrain, le premier acte avait de quoi décevoir. La Roma, fidèle aux principes de son coach, fermait bien le jeu. Le plan romain était si parfait que les premières situations étaient italiennes. Bien trouvé par Celik dans l'axe, Spinazzola était en bonne position d'ouvrir le score mais son tir était trop mou pour Bounou (12e). Puis, Rome était tout proche d'obtenir un penalty pour un pied haut de Gudelj sur Abraham (31e). Finalement, la Roma ouvrait le score via Dybala, parfaitement trouvé en profondeur par Mancini. Sonnés, les Sévillans réagissaient avec une lourde frappe de Rakitic sur le poteau romain (45e+6).

Une finale de C3 électrique !

Après le repos, Séville confirmait son intention de revenir. Un coaching audacieux de son entraîneur mais surtout une plus forte présence dans la surface italienne. Après une frappe de Telles de peu au-dessus, l'égalisation arrivait. Navas centrait et poussait Mancini à marquer contre son camp. Les débats, bien plus dans le camp romain, étaient vraiment hachés. La tension était encore renforcée après que M.Taylor sifflait un penalty pour Séville après un tacle d'Ibanez sur Ocampos (75e). Finalement, le VAR l'appelait et il se déjugeait pour un contact trop minime. Proche de craquer, Rome avait l'occasion de la gagne mais Belotti butait sur Bounou (83e).

En prolongation, le rythme était au point mort. Très peu d'occasions et surtout beaucoup d'arrêts de jeu pour des joueurs à terre. Malgré onze minutes de temps additionnel et une dernière tête de Smalling sur la barre sévillane, les deux équipes étaient quittes pour une séance de tirs au but. Mancini trouvait le pied de Bounou et Ibanez le poteau du gardien sévillan. Les Espagnols ne rataient aucun tir et remportaient leur 7e Ligue Europa depuis 2006, améliorant leur record de succès.