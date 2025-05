EL ‍: MU et Tottenham qualifiés pour une finale 100% anglaise

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

Demi-finales retour de l'Europa League :

Manchester United - Athletic Club : 4-1 (3-0 à l'aller). Buts : Mount (72e, 90e+1), Casemiro (80e) et Hojlund (85e) pour Manchester United ; Jauregizar (31e) pour Bilbao.

Bodo Glimt - Tottenham : 0-2 (1-3 à l'aller). Buts : Solanke (63e) et Porro (70e) pour Tottenham.

Largement devant au score après les matchs allers, Manchester United et Tottenham ont bel et bien validé leurs tickets pour la finale de l’Europa League ce jeudi soir.

Si les Spurs ont tranquillement fini le travail en allant gagner 2-0 en Norvège, les Red Devils ont un peu plus tremblé à cause de l'ouverture du score de Bilbao à la demi-heure de jeu. Mais en deuxième période, Mount, Casemiro et Hojlund ont délivré Old Trafford (4-1) pour offrir une belle finale 100% anglaise. Ce choc entre United et Tottenham pour le sacre en C3 se déroulera le 21 mai prochain à... Bilbao.