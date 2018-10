EL : Les clubs français font honte à Jérôme Rothen

Dans : Europa League, Coupe d'Europe, OM, PSG, OL.

Nouvelle semaine bien triste pour les clubs français en Coupe d’Europe, avec zéro victoire sur six matchs, et des formations déjà éliminées ou presque comme Monaco, Bordeaux ou Marseille. Que ce soit dans les résultats ou dans le jeu, les raisons de se réjouir sont inexistantes, et Jérôme Rothen y va avec son franc parler habituel pour dire ce qu’il pense des performances des clubs tricolores.

« Il faut regarder le présent. Et il faut le reconnaitre depuis le début de l’année. Moi j’ai quasiment honte de ce que les clubs français montrent en Coupe d’Europe cette année. En Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Il y a eu un exploit de l’OL à Manchester City, et c’est tout. Et encore, Lyon n’a pas su renouveler cela contre des adversaires qui étaient plus faibles ensuite », a livré l’ancien joueur du PSG sur les antennes de RMC. Un constat dur mais impossible à contester, tant les formations françaises sont à la peine depuis le début de la saison, et ce quel que soit le prestige ou le niveau de l’adversaire.