EL : L'exploit pour Francfort, Chelsea et Arsenal en patron

Au lendemain d’une folle journée de Ligue des Champions, l’Europa League n’a pas été en reste avec de nombreux buts et un retournement de situation.

La grande performance de ces quarts de finale retour est à mettre à l’actif de l’Eintracht Francfort. Défait 2-4 à l'aller, le club allemand a réussi à renverser la tendance contre Benfica (2-0), grâce à des buts de Kostic (37e) et Rode (67e). En demi-finales de C3, Francfort affrontera Chelsea. Vainqueurs 1-0 à Prague il y a une semaine, les Blues ont assuré le coup à Stamford Bridge (4-3), grâce à Pedro (5e, 27e) et Giroud (17e), qui confirme son statut de meilleur buteur de l’EL.

L’autre rencontre du dernier carré opposera Arsenal à Valence. Vu que les deux formations ont confirmé leurs avantages. Les Gunners ont gagné à Naples (0-1, 0-2 à l’aller), par l’intermédiaire de Lacazette (36e), alors que le club espagnol a dominé son voisin de Villarreal (2-0, 3-1 à l'aller), avec Latorre (13e) et Parejo (54e). En demis, la Premier League aura donc deux représentants face aux solitaires de Liga et de Bundesliga. Rendez-vous les 2 et 9 mai prochains pour connaître les deux finalistes de Bakou.