EL : Au bout du suspense, Chelsea rejoint Arsenal en finale

Quelques instants après la qualification d’Arsenal pour la finale de l'Europa League, Chelsea est finalement venu à bout de l’Eintracht Francfort aux tirs au but (1-1, 4-3 tab).

Une semaine après le 1-1 de l’aller, Chelsea et Francfort n’arrivaient pas à se départager au bout du temps réglementaire (1-1 à la 90e), puisque Jovic (49e) répondait à l’ouverture du score de Loftus-Cheek (28e). Durant la prolongation, le suspense restait à son comble : David Luiz (101e), Zappacosta (105e) et Trapp (112e, 116e) sauvaient tour à tour leur équipe, avant le but refusé d’Azpilicueta pour une faute sur le gardien allemand (116e). Mais aucune formation n’arrivait à trouver la faille avant la fin de la partie (1-1 à la 120e).

Tout se jouait donc aux tirs au but. Et à ce petit jeu-là, ce sont les Blues qui venaient à bout de l’Eintracht grâce à deux arrêts de Kepa et à un but final d'Hazard (4-3 tab). Avec ce succès au bout de la nuit, Chelsea rejoint donc Arsenal en finale de la C3. Le 29 mai prochain à Bakou, l'équipe de Sarri cherchera à remporter une nouvelle Ligue Europa, six ans après la première. À noter que les deux finales européennes seront 100 % anglaises, puisque Liverpool et Tottenham s'affronteront eux en Ligue des Champions.