EL : Le match Tottenham – Rennes reporté ?

Dans : Europa Conference League.

Par Mehdi Lunay

Touché par le Covid-19 dans les dernières heures, Tottenham est submergé par les cas positifs au sein de son effectif. Les deux prochaines rencontres des Spurs cette semaine, face à Rennes et à Brighton, sont déjà menacées.

Tottenham est en souffrance en ce moment. Non pas une souffrance sportive puisque le club londonien vient d’enchaîner trois succès remontant au cinquième rang en Premier League. La souffrance est plutôt médicale. Le Covid-19 a fait des ravages dans le groupe d’Antonio Conte, dans lequel il y a une véritable hécatombe. The Telegraph révèle ainsi que sept joueurs de l’équipe première et deux membres du staff d’Antonio Conte ont été testés postifs au coronavirus. Au-delà de ces neuf personnes, d’autres membres du groupe seraient suspectés de contamination. Tout ce beau monde est suspendu aux résultats des derniers tests PCR réalisés dans les dernières heures. Pourtant, toutes ces personnes seraient doublement vaccinés. Le club du nord de Londres se plaint de conditions difficiles pour préparer ses prochains rendez-vous et réclame un report de ses deux prochains matches, programmés cette semaine.

Un choc décisif entre Tottenham et Rennes menacé

Cette semaine est importante pour l’avenir à court et moyen terme du club londonien. En effet, jeudi, Tottenham doit accueillir le Stade Rennais dans un match décisif pour son avenir européen. Derrière Rennes déjà qualifié, Tottenham est au coude à coude avec le club néerlandais de Vitesse pour continuer son aventure en Ligue Europa Conférence. Ensuite, les Spurs voudront se rapprocher du big 4 en Angleterre avec un déplacement périlleux à Brighton, neuvième. Autant dire que Tottenham ne peut se permettre d’arriver pour ces rendez-vous avec un effectif décimé. Les Spurs réfléchissent déjà à demander des reports de ces deux matches, auprès de la Premier League et de l’UEFA. L’institution européenne a déjà indiqué qu’un report sera accepté si l’équipe en question ne peut aligner 13 joueurs sur le terrain et ne peut avoir aucun gardien de but disponible selon la presse anglaise et notamment The Evening Standard. Un programme chargé pourrait attendre les Spurs dans les prochaines semaines avec le Boxing Day et leur déplacement à Burnley reporté à cause de la neige le 28 novembre dernier.