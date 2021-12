ECL : Programme et résultats de la 6e journée

Dans : Europa Conference League.

Par Alexis Rose

Jeudi 9 décembre

18h45 :

Groupe A

LASK - HJK 3-0

FC Alashkert - Maccabi Tel Aviv 1-1

LASK qualifié pour les 8es de finale, Maccabi Tel Aviv en 16es.

Groupe B

La Gantoise - FC Flora 1-0

Partizan Belgrade - Anorthosis Famagouste 1-1

La Gantoise qualifiée pour les 8es de finale, Partizan Belgrade en 16es.

Groupe C

CSKA Sofia - AS Rome 2-3

Zorya Luhansk - FK Bodo/Glimt 1-1

AS Rome qualifiée pour les 8es de finale, FK Bodo/Glimt en 16es.

Groupe D

AZ - Randers FC 1-0

CFR 1907 Cluj - FK Jablonec 2-0

AZ qualifié pour les 8es de finale, Randers FC en 16es.

21h00 :

Groupe E

Feyenoord - Maccabi Haifa

FC Union Berlin - Slavia Prague

Groupe F

PAOK Salonique - Lincoln Red Imps FC

FC Copenhague - Slovan Bratislava

Groupe G

Vitesse - NŠ Mura

Tottenham - Stade Rennais (sur RMC Sport 1)

Groupe H

Omonia Nicosie - FC Kairat

FC Bâle - Qarabag FK