ECL : Le chemin de la C4 mène à Rome et Mourinho !

Ligue Europa conférence, finale

Arena Kombetare (Tirana)

AS Roma-Feyenoord 1-0

But : Zaniolo (32e)

Dans une finale accrochée, la Roma est venue à bout de Feyenoord pour gagner la première C4, le premier titre européen de son histoire.

Trophée inédit, finale inédite, lieu inédit. Cette finale de C4 entre l’AS Roma et Feyenoord était attendue avec beaucoup de curiosité. D’autant plus que l’entame de match offrait peu de réponses. Le match était accroché avec une grosse intensité mise par les Néerlandais dans l’entrejeu et un faible nombre d’occasions. La Roma semblait au-dessus techniquement et tactiquement. Les hommes de José Mourinho faisaient mal sur les ballons en profondeur. C’est d’ailleurs sur un centre vicieux de Mancini que le match se débloquait. Le ballon lobait le défenseur néerlandais Trauner et atteignait Zaniolo, lequel finissait l’action de l’extérieur du pied pour ouvrir le score sur la première frappe du match. La seule réaction des bataves était une frappe de loin de Kokcu détournée difficilement par Patricio (41e).

Feyenoord revenait très bien des vestiaires. Trauner frappait le poteau de Patricio (47e) sur un beau centre de Kokcu. Sur le corner qui suivait, Malacia envoyait une belle frappe, détournée par le portier romain sur son poteau (49e). Derrière, Abraham partait en contre et était proche d'affronter Bijlow en duel mais Senesi l'accrochait un peu au bras sans que l'arbitre ne dise rien. Le match était bien plus vivant qu'en première période. La Roma subissait mais Smalling était là pour contrer une frappe de Kokcu (59e) tandis que Ibanez venait suppléer l'Anglais devant Dessers (60e). Rome n'était pas en reste avec une belle frappe de Pellegrini stoppée par Bijlow (86e). Linssen loupait le ballon et la dernière situation dans les arrêts de jeu. La Roma remporte la première édition de la C4, s'offrant son premier sacre européen, le cinquième pour Mourinho qui devient le premier entraîneur à gagner les trois compétitions européennes actuelles.