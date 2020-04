Eur : L'UEFA propose de finir la Ligue des champions en juillet-août !

Dans : Coupe d'Europe.

Réunis ce mercredi, les 55 membres de l'UEFA ont accepté l'idée de finir au plus tard en août la Ligue des champions et l'Europa League.

Compte tenu de l’épidémie de coronavirus qui a mis à l’arrêt la totalité du football mondial ou presque, l’UEFA a décidé, de son côté, de mettre en stand-by la Ligue des champions et l’Europa League. Mais l’instance européenne du foot n’a pas encore l’intention de faire une croix sur l’édition 2019-2020 des deux coupes européennes. Et c’est pour cela que ce mercredi se déroulait en vidéoconférence une réunion des 55 pays membres, l’UEFA ne voulant pas rester les bras croisés en attendant que le temps passe. Et une décision forte aurait déjà été validée.

Selon la chaîne allemande ZDF, les deux coupes européennes auront droit à un large délai supplémentaire pour s’achever. Markus Harm, journaliste de ZDF, précise que la Ligue des Champions et l’Europa League pourront se terminer en juillet et même en août, tandis que l’ensemble des autres matchs internationaux prévus en juin seront repoussés à une date ultérieure et probablement pas avant l’automne. Reste à connaître la formule adoptée pour finir ces deux épreuves européennes, l'UEFA devant communiquer sur ce thème.