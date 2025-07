Une CDM des clubs tous les 2 ans, la FIFA en rêve

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Quentin Mallet

La Coupe du monde des clubs est fortement critiquée par les acteurs du football mondial qui estiment que cette compétition ne fait que rajouter des matchs à une saison déjà très longue. Gianni Infantino a entendu et propose… de la disputer tous les deux ans.

A l'approche des quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, un premier bilan sur celle-ci peut déjà être dressé. Si les résultats télévisuels sont plutôt bons, l'intérêt porté pour la compétition se rapproche plus du supportérisme que d'un réel engouement pour la nouvelle formule instaurée par la FIFA. De leur côté, les acteurs du football ne plaident clairement pas en la faveur d'un tel allongement du calendrier. « C'est compliqué pour nous de devoir renoncer à nos vacances. Beaucoup de ceux qui sont au Mondial n'y auront pas droit (...) Personne n'a demandé aux joueurs s'ils étaient d'accord avec les dates », a récemment déclaré Raphinha à ce propos. Même combat pour Jürgen Klopp, Jules Koundé et bien d'autres acteurs du football encore qui ont pris publiquement parti contre une surcharge du calendrier. Malheureusement pour eux, Gianni Infantino n'est pas du tout du même avis.

La FIFA veut doubler la Coupe du monde des clubs

PSG : Le transfert de Désiré Doué payé par la FIFA https://t.co/qSaHtinZR8 — Foot01.com (@Foot01_com) June 30, 2025

Si une Coupe du monde des clubs tous les quatre ans était déjà de trop, la disputer une fois tous les deux ans risque ne plairait à personne. Sauf à Gianni Infantino. Selon les informations d'El Chiringuito, le président de la FIFA veut faire du Mondial des clubs une compétition biennale. L'émission espagnole explique que derrière cette idée, le dirigeant de la plus haute instance du football mondial veut bénéficier d'un contrôle plus fort sur le calendrier international, dont les contours sont aujourd'hui largement dessinés par l'UEFA et ses trois compétitions européennes.

En clair, Gianni Infantino veut que la Coupe du monde des clubs finisse par être l'événement le plus attendu du football mondial au détriment de la Ligue des champions. L'organisation de celle-ci dans des lieux géopolitiquement stratégiques est une des raisons qui poussent le dirigeant à faire une telle proposition. Une information qui ne fera en tout cas pas du tout plaisir aux acteurs de ce sport qui commencent à être épuisés physiquement.