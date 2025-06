Real Madrid - Al Hilal ‍: les compos (21h sur DAZN)

Compo du Real Madrid :

Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Fran Garcia - Tchouaméni, Valverde, Bellingham - Vinicius, Rodrygo, Gonzalo Garcia

Compo d'Al-Hilal :

Bounou - Lodi, Koulibaly, Al Tambakti, Cancelo - N.Al Dawsari, R.Neves - S.Al Dawsari, Milinkovic-Savic, Malcom - M.Leonardo

Our squad for today’s match against Real Madrid in #FIFACWC ⭐️💙 pic.twitter.com/ivF6ILfSxk