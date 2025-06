Le PSG bat Seattle et termine premier de son groupe ‍!

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Claude Dautel

En venant à bout de l'équipe de Seattle (0-2), ce lundi soir, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la suite du Mondial des Clubs et termine en plus à la première place de son groupe;

Opposé à l'équipe la plus faible de son groupe, le PSG n'a pas réellement eu à forcer son talent, même si Seattle a joué crânement sa chance en début de rencontre. Et il s'en est fallu de peu que sur une boulette de Donnarumma, les Américains réussissent à ouvrir le score. Mais finalement, sur un tir de Vitinha détourné involontairement par Kvaratskhelia, ce dernier trompait le gardien de Seattle et ouvrait le score (0-1, 35e). Après la pause, Paris était nettement dominateur, mais semblait réellement dans le dur physiquement, mais au point de laisser filer la victoire, d'autant que Barcola, entré en jeu quelques minutes avant, adressait un centre parfait à Hakimi, qui comme en finale de la Ligue des champions, n'avait plus qu'à finir le travail (0-2, 67e).

La fin de match était plus dure pour le Paris Saint-Germain, dont on sent que physiquement la saison commence à être longue. Pourtant, le PSG continue donc sa route dans ce Mondial des clubs et avec en plus un tableau rendu plus facile grâce à la victoire de l'Atlético de Madrid contre Botafogo (1-0).

Le PSG contre l'Inter Miami de Lionel Messi ?

Grâce à cette victoire des Colchoneros, sur un but de Griezmann à la 87e minute, le Paris Saint-Germain termine à la première place du groupe B et bascule du bon côté du tableau en privant le club de John Textor de cette position privilégiée, même si le club brésilien s'en sort quand même. Car la formation espagnole se devait de faire un écart plus conséquent au score pour se qualifier. Lors des huitièmes de finale, le PSG jouera contre le deuxième du groupe A qui sera l'Inter Miami, Palmeiras ou le FC Porto.

Une rencontre programmée dimanche prochain à 18 heures. Si le PSG se qualifie pour les quarts, alors il défiera le vainqueur du match entre Flamengo et le deuxième du groupe C pour l'instant nettement dominé par le Bayern Munich. Pour l'instant, c'est Benfica qui est deuxième du groupe.