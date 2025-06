Clément Turpin marque l’histoire au Mondial des clubs

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Corentin Facy

Clément Turpin était au sifflet cette nuit pour le match opposant Ulsan à Mamelodi lors de la première journée de la Coupe du monde des clubs.

Une affiche pas vraiment salivante entre le club sud-coréen et l’équipe sud-africaine, qui a toutefois été le théâtre d’une grande première dans le football mondial. En effet, l’arbitre français a fait appliquer une toute nouvelle règle de la FIFA pour la première fois en accordant un corner à Ulsan après que le gardien sud-africain ait gardé le ballon dans les mains pendant plus de huit secondes sans dégager. Clément Turpin a respecté à la lettre les nouvelles directives de la FIFA et devient par conséquent le premier arbitre mondial à mettre en application cette nouvelle règle, visant à limiter le temps gagné par les gardiens lors des dégagements.