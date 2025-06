CdM des clubs ‍: Palmeiras fait la bonne affaire

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Alexis Rose

2e journée de la Coupe du Monde des clubs (Groupe A) :

MetLife Stadium (New York, Etats-Unis).

SE Palmeiras - Al Ahly FC : 2 à 0.

Buts : Abou Ali csc (49e) et Flaco Lopez (59e) pour Palmeiras.

Interrompue quelques instants à cause d’une alerte tornade, la rencontre entre Palmeiras et Al Ahly s’est bien terminée avec une victoire des Brésiliens 2-0. En attendant le match du soir entre l’Inter Miami de Messi et le FC Porto, Palmeiras prend donc la tête du groupe A de la phase de poules de la Coupe du Monde des clubs.