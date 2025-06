CdM des clubs ‍: Manchester City corrige sèchement la Juventus

3e journée de la Coupe du Monde des clubs (Groupe G) :

Camping World Stadium, Orlando.

Juventus FC - Manchester City : 2 à 5.

Buts : Koopmeiners (11e), Vlahovic (85e) pour la Juventus ; Doku (9e), Kalulu csc (26e), Haaland (52e), Foden (69e), Savinho (76e) pour Manchester City.

Grâce à cette troisième victoire en autant de journées, le Man City de Pep Guardiola termine à la première place du groupe G avec trois unités d’avance sur la Juventus. City et Turin se qualifient donc pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des clubs, avec une potentielle rencontre face au Real Madrid pour l’une de ces deux formations.

Three wins in three for @ManCity 👌#FIFACWC