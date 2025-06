Canicule aux USA, les remplaçants du BVB ne sortent pas du vestiaire

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Corentin Facy

C’est dans des conditions climatiques presque injouables que se jouent certains matchs de la Coupe du monde des clubs.

En pleine journée aux Etats-Unis, certaines affichent se disputent sous des températures caniculaires dépassant les 35 degrés. C’est notamment le cas pour le match entre Mamelodi et le Borussia Dortmund, qui a démarré à 18h, heure française. Preuve que les conditions sont particulièrement pénibles, le staff du club allemand a demandé aux remplaçants de suivre le match… depuis les vestiaires. Les remplaçants ont donc regardé la première mi-temps de leur équipe à l’intérieur et non sur le banc, comme c’est habituellement le cas. Une image totalement inhabituelle qui prouve que disputer la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis à de tels horaires n’était pas l’idée du siècle.