Officiel : L'attaquant du PSG Ibrahim Mbaye opte pour le Sénégal

CAN 202506 nov. , 12:40
parGuillaume Conte
Découverte de ce début de saison avec le PSG, Ibrahim Mbaye voit les événements défiler. Le natif de Trappes, formé au sein du club parisien, profite pleinement de ses débuts prometteurs avec le club de la capitale pour faire un choix crucial pour son avenir. Il a opté pour le Sénégal cette semaine, et a été immédiatement convoqué pour les deux prochains matchs des Lions de la Teranga. Ce sera contre le Brésil et le Kenya, pour deux matchs amicaux préparatifs à la Coupe d’Afrique des Nations où le Sénégal sera parmi les favoris. 

Ce sera aussi pour le PSG une perte possible de plus en vue de la prochaine CAN, qui se tiendra au début de l'hiver. 
