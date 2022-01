Le Maroc accroché, victoire et exploit des Comores !

Dans : CAN 2022.

Par Mehdi Lunay

Déjà qualifié, le Maroc a souffert pour obtenir la première place du groupe C. Menés deux fois par des buts d'Allevinah et d'Aguerd contre son camp, les Lions de l'Atlas ont finalement arraché un match nul 2-2 grâce à Boufal (sur penalty) et Hakimi. Les Marocains finissent en tête du groupe avec 7 points devant le Gabon 5 points. Les Gabonais défieront le Burkina Faso en huitièmes. Dans l'autre match, les Comores ont dominé le Ghana 2-3. Les Ghanéens ont évolué à dix dès la 25e minute et l'expulsion d'André Ayew. Première victoire des Comoriens dans une CAN qui leur permet de finir 3e avec 3 points et espérer encore passer en huitièmes. Le Ghana finit dernier du groupe avec un seul point et est éliminé.