CAN 2019 : L'Egypte vire son sélectionneur

Dans : CAN 2019.

Pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Egypte est totalement sonné ce dimanche matin au lendemain de l'élimination des Pharaons par l'Afrique du Sud samedi soir en huitième de finale. Et les têtes tombent déjà, puisque quelques heures après la démission du président de la Fédération égyptienne de football, c'est le sélectionneur national et la totalité de son staff qui ont été virés. Javier Aguirre, l'entraîneur mexicain, avait pour mission de mener l'Egypte à la victoire finale dans cet CAN 2019, son départ était donc une évidence suite au fiasco contre l'Afsud.