Le maire de Bordeaux refuse la première offre de rachat

Gérard Lopez espère toujours que Sparta Capital pourra racheter les Girondins de Bordeaux. Mais du côté du nouveau maire de Bordeaux, on se montre intraitable et la première offre a été refusée, sans que les ponts ne soient coupés.

Bordeaux n'a pas réussi à monter sportivement en Ligue 3, et si la déception a été énorme pour les supporters du club au scapulaire, le fait de savoir que le club pourrait changer de propriétaire a suffi à leur redonner un peu d'espoir. Cependant, Sparta Capital veut imposer des conditions que du côté de la mairie de Bordeaux, on n'accepte pas. Lors d'une réunion de Bordeaux Métropole, Thomas Cazenave a d'ores et déjà fait savoir qu'il avait refusé les conditions exigées par le possible repreneur. Mais le maire de Bordeaux a envoyé une contre-proposition aux investisseurs afin de ne pas bloquer une possible reprise du club actuellement dirigé par Gérard Lopez. Dans des propos relayés par WebGirondins, l'élu bordelais précise les raisons de son refus.

Bordeaux exige que Gérard Lopez assume ses dettes

« Nous avons jugé inacceptables les propositions qui nous ont été faites. Il n’est pas acceptable de renoncer au contentieux qui nous lie au propriétaire actuel pour recouvrer les sommes des loyers impayés. Il y a une procédure en cours, et il s'était porté garant. Cette lettre d'intention nous permet de continuer à recouvrer cette somme (20ME). Il est pour ma part impossible d'y renoncer, a prévenu Thomas Cazenave, qui a envoyé une contre-proposition à Sparta Capital. Nous sommes prêts à regarder un paiement différé du loyer pour un montant à déterminer. Nous sommes toujours fermement opposés à renoncer à la procédure en cours avec le propriétaire actuel.»

Autrement dit, la mairie de Bordeaux refuse de passer l'éponge sur l'ardoise de Gérard Lopez, et ne cédera pas à l'éventuel repreneur sur cet aspect du dossier. La balle est désormais dans le camp de Sparta Capital, dont la réponse est très attendue par Thomas Cazenave. Avec le changement de maire intervenu en avril dernier, l'ambiance a clairement changé entre la municipalité et Gérard Lopez. Mais pas dans le sens espéré par le propriétaire des Girondins de Bordeaux.