Kylian Mbappé

Dugarry prend Mbappé pour taper sur Gérard Lopez

Bordeaux08 nov. , 18:10
parHadrien Rivayrand
En plus de ses activités de footballeur, Kylian Mbappé a aussi investi ces derniers mois dans le SM Caen. Pour le moment, le bilan de son clan en Normandie n'est pas très bon. 
Kylian Mbappé est attendu au tournant du côté du SM Caen. La saison passée, le champion du monde 2018 n'a pu que constater la descente en National de son club. La gronde des fans était logiquement énorme, tout comme la volonté de voir les choses changer rapidement. Mais le SM Caen n'arrive pas vraiment à sortir la tête de l'eau en National et est distancé dans la course à la montée en Ligue 2. Ces dernières heures, le clash entre Kylian Mbappé et Orelsan a refait parler des activités du Français à Caen. Pour Christophe Dugarry, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain est à côté de la plaque, à l'image de Gérard Lopez aux Girondins de Bordeaux. 

Mbappé taclé par Dugarry 

Lors d'un passage sur l'antenne de RMC, Dugarry n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Que Kylian Mbappé n’accepte pas la critique, je peux l’entendre. Sauf qu’il y a une réalité : il a pris Caen à un certain niveau, et regarde où il se trouve aujourd’hui. C'est un peu comme Gérard Lopez, qui a pris les Girondins en Ligue 1 et qui se retrouve en N2. Mais certains osent encore explique que Lopez, c'est l'avenir, et que sans lui ce serait une catastrophe »
Pour le consultant, l'argument de l'argent investi dans un club ne peut d'ailleurs pas être audible si les résultats ne suivent pas : 
« À chaque fois qu’un propriétaire de club fait de la merde, il ne peut pas uniquement te répondre : 'Moi, j’ai mis de l’argent !'. Cet argument est insupportable : si c’est pour faire n’importe quoi et t’emmener dans un gouffre, mieux vaut qu’il investisse son argent ailleurs ». 

Kylian Mbappé est pour le moment persuadé qu'il peut changer la situation du SM Caen. Des investissements pourraient être faits cet hiver lors du marché des transferts pour tenter de changer la situation. Après 13 matchs disputés en National, les Normands sont 10es. 
Loading