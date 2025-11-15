Bordeaux réagit à la polémique Zemmour

Présent à Bordeaux pour une séance de dédicaces de son dernier ouvrage, Eric Zemmour a reçu comme cadeau un maillot des Girondins, qu'il a aussitôt mis. Le club au scapulaire n'a pas apprécié.

Les Girondins de Bordeaux ont réagi ce samedi à l'apparition sur les réseaux sociaux et les médias d'une séquence où l'on voit Eric Zemmour recevoir le maillot du club bordeaux et aussitôt l'enfiler. Cette séquence a eu lieu lors de la visite du candidat d'extrême-droite dans la capitale girondine dans le cadre d'une séance de signatures de son livre. Pour le club de Gérard Lopez, tout cela est très regrettable et n'est qu'une triste récupération.

« Le maillot des Girondins, c’est celui d’un club populaire, ouvert, solidaire et inclusif, porté par toutes et tous, sans distinction. Il ne sera jamais l’outil de celles et ceux qui cherchent à diviser », indiquent les Girondins de Bordeaux dans un communiqué publié au lendemain de cette photo.