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Bruno Irles

Bordeaux : La montée menacée, Irles accepte d'être fracassé

Bordeaux22 mars , 13:20
parMehdi Lunay
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A 11 contre 10 pendant près d'une heure, Bordeaux a été battu par La Roche-sur-Yon 1-0. Une défaite gênante face au rival numéro 1 pour la montée. Fataliste, Bruno Irles sait que son équipe ne peut s'en prendre qu'à elle-même.
L'opération remontée des Girondins de Bordeaux est en grand danger depuis samedi soir. Le Club au scapulaire affrontait son rival direct pour la montée La Roche-sur-Yon. En Vendée, la formation présidée par Gérard Lopez a été battue 1-0 et se retrouve à 3 points de son adversaire au classement. Les Bordelais sont deuxièmes alors que seul le leader du groupe monte dans la toute nouvelle Ligue 3. Un revers d'autant plus rageant que les Girondins ont évolué en supériorité numérique une bonne partie du match.

Irles assume le gâchis bordelais

Bordeaux a eu plusieurs occasions nettes avant de céder sur un but à la 82e minute. L'entraîneur girondin Bruno Irles n'était pas totalement négatif après la rencontre. Au journal Sud-Ouest présent sur place, il a avoué avoir apprécié la bonne entame et la bonne première période de son équipe en Vendée. Même s'il trouvait que « le meilleur joueur adverse était le gardien », le technicien ne voulait pas se cacher derrière la malchance malgré tout. Son équipe a gâché un match abordable et il s'attend déjà à subir la colère populaire.
« On sort avec de la frustration ce soir, ça se verra sur le terrain. On n’a pas fait ce qu’il fallait pour gagner ce soir, on sait qu’on va être sous le feu des critiques », a t-il lâché après la rencontre. Une analyse honnête mais nécessaire pour Bordeaux. Le sextuple champion de France doit réagir avec 8 matchs restants à disputer. Il faut tirer les leçons de cette défaite cruelle pour faire un carton plein, seul moyen de mettre en difficulté La Roche-sur-Yon. Toujours endettés, les Girondins ont absolument besoin d'une montée en Ligue 3 et ses futurs droits TV qui l'accompagnent.
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37271071038326
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11
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322795132437-13
13
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14
Le Havre
272669112032-12
15
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16
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17
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18
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132634192560-35

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