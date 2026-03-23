Bordeaux : Gérard Lopez veut museler un média bordelais

Bien connu des supporters des Girondins de Bordeaux, le site WebGirondins n'a pas été autorisé à assister à la conférence de presse de l'entraîneur bordelais. Selon nos confrères, c'est Gérard Lopez qui tente de les museler.

Bordeaux a perdu un match important samedi en déplacement à la Roche-sur-Yon, puisque les Girondins comptent désormais trois points de retard sur le leader de National 2. Dans les coulisses du club au scapulaire, la tension est remontée d'un cran et c'est un journaliste de RMC et Canal+ qui en a fait les frais. En effet, Samuel Vaslin, journaliste bien connu, n'a pas été autorisé par l'attaché de presse des Girondins à la conférence d'après-match de Bruno Irles. Et si cela a été décidé, c'est parce que notre confrère a des chroniques très musclées contre Gérard Lopez sur le site WebGirondins. Pour Nicolas Pietrelli, patron du très populaire site sur l'actualité du club bordelais, il est évident que Gérard Lopez veut faire taire ceux qui ne sont pas d'accord avec lui.