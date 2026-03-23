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Bordeaux : Gérard Lopez veut museler un média bordelais

Bordeaux23 mars , 15:30
parClaude Dautel
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Bien connu des supporters des Girondins de Bordeaux, le site WebGirondins n'a pas été autorisé à assister à la conférence de presse de l'entraîneur bordelais. Selon nos confrères, c'est Gérard Lopez qui tente de les museler.
Bordeaux a perdu un match important samedi en déplacement à la Roche-sur-Yon, puisque les Girondins comptent désormais trois points de retard sur le leader de National 2. Dans les coulisses du club au scapulaire, la tension est remontée d'un cran et c'est un journaliste de RMC et Canal+ qui en a fait les frais. En effet, Samuel Vaslin, journaliste bien connu, n'a pas été autorisé par l'attaché de presse des Girondins à la conférence d'après-match de Bruno Irles. Et si cela a été décidé, c'est parce que notre confrère a des chroniques très musclées contre Gérard Lopez sur le site WebGirondins. Pour Nicolas Pietrelli, patron du très populaire site sur l'actualité du club bordelais, il est évident que Gérard Lopez veut faire taire ceux qui ne sont pas d'accord avec lui.
Car le responsable de WebGirondins constate que ce n'est pas la première fois que Gérard Lopez s'attaque à ceux qui de près ou de loin collaborent avec ce média spécialisé. « Sur WebGirondins, nous avons déjà fait les frais de ce procédé du club. Par exemple, Nicolas Pietrelli, responsable éditorial et propriétaire de WebGirondins, média indépendant, créé en 2001, a été interdit d'accès à la tribune de presse à Bordeaux depuis le mois de janvier 2025. Pourtant, du mois d'août 2024 au mois de janvier 2025, il a pu travailler depuis le stade à domicile dans l'espace réservé aux médias (...) « Ça vient d'en haut », nous dit un membre du club lors des faits. Selon nos informations, c'est une décision de Gérard Lopez, propriétaire des Girondins de Bordeaux, lui-même. Il ne supporterait pas les critiques émises sur notre média concernant sa gestion des Girondins », explique le dirigeant du site.
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Je ne suis pas persuadé que ce soit un coup de boule volontaire. Je vois ca d'avantage comme une charge, un tampon et il s'avère que les 2 têtes se touchent, mais c'est tout. Arrete de tomber dans le panneau des commentateurs par pitié.....

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