Un père traité de terroriste, les enfants de Benzema choqués

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Visé par de graves accusations, Karim Benzema vit mal les récentes déclarations à son sujet. Plusieurs politiques lui reprochent un message de soutien aux victimes de Gaza. Des commentaires non négligeables pour la famille de l’attaquant français.

Muet malgré la polémique, Karim Benzema n’est pas insensible pour autant. L’attaquant d’Al-Ittihad subit de graves accusations depuis son message de soutien aux victimes civiles de Gaza. Une publication interprétée comme une prise de position dans le conflit israélo-palestinien. Parmi les politiques remontés contre l’ex-international tricolore, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a par exemple souligné son lien avec les Frères musulmans, une organisation jugée terroriste. De quoi affecter Karim Benzema qui s’est confié à son avocat.

Les enfants de Benzema en souffrent

« Hier soir, je parlais avec Karim Benzema et c’est la première fois qu’il me disait ça : "J’ai entendu tellement de choses sur moi, tellement de choses injustes, mais là ce sont mes gamins qui souffrent parce qu’on accuse leur père d’être un terroriste", a relayé Me Hugues Vigier sur France Info. Il faut que ces gens mesurent la violence de leurs propos pour du pur électoralisme. En plus, ça va nourrir les voix à l’extrême droite, et ce n’est sûrement pas à M. Darmanin que ça va profiter. Mais une fois que les mots sont dits, ils ont un effet considérable. »

“Durant toute sa carrière de footballeur, Karim Benzema n’a jamais eu de carton rouge, jamais discuté une discussion des arbitres. Personne n'en tient compte, ça ne dit pas quelque chose sur qui il est ?".



Maître Hugues Vigier, avocat de Karim Benzema, dans #CàVous pic.twitter.com/LJz2PRMYHy — C à vous (@cavousf5) October 19, 2023

« Karim Benzema me dit n’avoir jamais eu le moindre lien avec les Frères musulmans, a également répondu l’avocat dans l’émission C à vous. Je crois qu’il ne les connaissait même pas. Moi, quand je l’interroge sur tous ces gens qui disent qu’il n’aime pas la France, il me dit : "Mais ce n’est pas la France que je n’aime pas, moi j’aime la France, ce sont ces gens-là". (...) Karim Benzema n’a jamais eu de carton rouge, jamais discuté une discussion des arbitres. Personne n’en tient compte, ça ne dit pas quelque chose sur qui il est ? » Rappelons que l’avant-centre va contre-attaquer avec des plaintes.