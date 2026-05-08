Mercato : L’Arabie Saoudite fait un retour spectaculaire

C'est la même histoire que avec saliba qui était prêté à L OM et qu'il voulait rester à Marseille et a la fin du prêt arsenal a repris son joueur pour en faire un titulaire
Au collège c’est comme ca aussi a cause du brevet ... je me demande même si je vais mettre mes gosses en cours là dernière semaine.
NN mais en vrai, c'est dingue... Ils n'ont aucun respect pour vous les supporteurs... Ça me rappelle les derniers jours d'écoles primaires ou l'on pouvait emmener des jeux de sociétés.
Et ? On sent bien que tu veux dire quelque chose, mais quoi ?
C'est la CRiseee®
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
Loading
🎙️🇸🇦 Omar Mugharbel (PDG de la SPL) : « Le programme de recrutement se poursuivra au moins jusqu’en 2030. L’arrivée de stars n’est pas imposée aux clubs par ce programme, mais dépend plutôt des nécessités et de la logique sportive. »