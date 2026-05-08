Mercato : L’Arabie Saoudite fait un retour spectaculaire

Moins dépensière lors des derniers mercatos, l’Arabie Saoudite va revenir en force. Le patron de la Ligue saoudienne a annoncé une nouvelle phase du projet durant laquelle de nouveaux joueurs confirmés seront convoités.

L’Arabie Saoudite va de nouveau jouer un rôle majeur sur le marché des transferts. Moins active au cours des derniers mercatos, la Ligue saoudienne va lancer une nouvelle phase de son projet. Son patron Omar Mugharbel a en effet présenté le plan « Vision 2030 » avec l’objectif d’attirer une nouvelle vague de joueurs confirmés dans les années à venir.

« Ce programme se poursuivra jusqu’en 2030 et les critères de recrutement sont basés sur les performances sportives, le succès commercial et l’audience des trois dernières années, a décrit Omar Mugharbel devant la presse locale, avant d’apporter une précision importante sur les acteurs convoités. Ce programme vise exclusivement à attirer des joueurs d’élite et ne vise pas à attirer des entraîneurs d’élite. » De grands noms tels que Jürgen Klopp ou José Mourinho ne seront donc pas concernés.

Depuis quelques semaines, l’Arabie Saoudite est plutôt associée à des stars comme Robert Lewandowski, Mohamed Salah et Bernardo Silva. Mais cette fois, le championnat saoudien veillera à ne pas laisser filtrer les montants des opérations. « Les chiffres financiers ne seront pas divulgués afin de protéger les clubs, a prévenu Omar Mugharbel. Car cela ne leur donnerait aucun pouvoir de négociation. »

Le dirigeant a enfin mis les choses au clair concernant la répartition des stars entre les équipes saoudiennes. C’est simple, l’instance les laisse composer leurs effectifs respectifs sans influencer personne. « L’arrivée de stars n’est pas imposée aux clubs par ce programme. La Ligue n’intervient pas dans la sélection des joueurs, leur transfert vers les clubs, ni dans les négociations avec les joueurs et leurs agents. Son rôle est uniquement consultatif et de soutien », a ajouté Omar Mugharbel, peut-être en référence à la colère de Cristiano Ronaldo qui estimait Al-Nassr lésé par le fonds souverain.