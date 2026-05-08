cristiano ronaldo un record mais zero titre en arabie saoudite iconsport 265588 0009 397694

Mercato : L’Arabie Saoudite fait un retour spectaculaire

Arabie Saoudite08 mai , 22:00
parEric Bethsy
0
Moins dépensière lors des derniers mercatos, l’Arabie Saoudite va revenir en force. Le patron de la Ligue saoudienne a annoncé une nouvelle phase du projet durant laquelle de nouveaux joueurs confirmés seront convoités.
L’Arabie Saoudite va de nouveau jouer un rôle majeur sur le marché des transferts. Moins active au cours des derniers mercatos, la Ligue saoudienne va lancer une nouvelle phase de son projet. Son patron Omar Mugharbel a en effet présenté le plan « Vision 2030 » avec l’objectif d’attirer une nouvelle vague de joueurs confirmés dans les années à venir.
« Ce programme se poursuivra jusqu’en 2030 et les critères de recrutement sont basés sur les performances sportives, le succès commercial et l’audience des trois dernières années, a décrit Omar Mugharbel devant la presse locale, avant d’apporter une précision importante sur les acteurs convoités. Ce programme vise exclusivement à attirer des joueurs d’élite et ne vise pas à attirer des entraîneurs d’élite. » De grands noms tels que Jürgen Klopp ou José Mourinho ne seront donc pas concernés.
Depuis quelques semaines, l’Arabie Saoudite est plutôt associée à des stars comme Robert Lewandowski, Mohamed Salah et Bernardo Silva. Mais cette fois, le championnat saoudien veillera à ne pas laisser filtrer les montants des opérations. « Les chiffres financiers ne seront pas divulgués afin de protéger les clubs, a prévenu Omar Mugharbel. Car cela ne leur donnerait aucun pouvoir de négociation. »

Lire aussi

Cristiano Ronaldo en grève, il refuse de jouer !Cristiano Ronaldo en grève, il refuse de jouer !
Le dirigeant a enfin mis les choses au clair concernant la répartition des stars entre les équipes saoudiennes. C’est simple, l’instance les laisse composer leurs effectifs respectifs sans influencer personne. « L’arrivée de stars n’est pas imposée aux clubs par ce programme. La Ligue n’intervient pas dans la sélection des joueurs, leur transfert vers les clubs, ni dans les négociations avec les joueurs et leurs agents. Son rôle est uniquement consultatif et de soutien », a ajouté Omar Mugharbel, peut-être en référence à la colère de Cristiano Ronaldo qui estimait Al-Nassr lésé par le fonds souverain.
Articles Recommandés
ICONSPORT_339202_0464
Mondial 2026

Sélectionné par M6, Michou forcé de se justifier

Aubameyang ICONSPORT_360753_0347
OM

En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie

Bruno Fernandes
Premier League

Les journalistes anglais zappent Arsenal et Man City

ICONSPORT_365613_0703
OL

C’est la guerre au Real, l’OL prépare le contrat

Fil Info

08 mai , 21:30
Sélectionné par M6, Michou forcé de se justifier
08 mai , 21:00
En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie
08 mai , 20:40
Les journalistes anglais zappent Arsenal et Man City
08 mai , 20:20
C’est la guerre au Real, l’OL prépare le contrat
08 mai , 20:00
Luis Enrique et le PSG, la lune de miel prolongée jusqu'en 2030
08 mai , 19:53
Lens - Nantes : les compos (20h45 sur Ligue1+)
08 mai , 19:30
Sans directeur sportif, l’OM rêve d’un ancien du PSG
08 mai , 19:00
PSG : Lucas Chevalier reçoit enfin une bonne nouvelle
08 mai , 18:30
A la ramasse avec Rennes et l’OL, il quitte la France

Derniers commentaires

C’est la guerre au Real, l’OL prépare le contrat

C'est la même histoire que avec saliba qui était prêté à L OM et qu'il voulait rester à Marseille et a la fin du prêt arsenal a repris son joueur pour en faire un titulaire

En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie

Au collège c’est comme ca aussi a cause du brevet ... je me demande même si je vais mettre mes gosses en cours là dernière semaine.

En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie

NN mais en vrai, c'est dingue... Ils n'ont aucun respect pour vous les supporteurs... Ça me rappelle les derniers jours d'écoles primaires ou l'on pouvait emmener des jeux de sociétés.

C’est la guerre au Real, l’OL prépare le contrat

Et ? On sent bien que tu veux dire quelque chose, mais quoi ?

En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie

C'est la CRiseee®

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading