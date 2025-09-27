ICONSPORT_271342_0031
Graham Potter

West Ham licencie Graham Potter

Premier League27 sept. , 12:42
parClaude Dautel
0
Avant-dernier de Premier League, avec seulement une victoire en cinq matchs, le club de West Ham a officialisé ce samedi le licenciement immédiat de Graham Potter alors que l'équipe londonienne affrontera Everton ce lundi. Selon la presse anglaise, c'est Nuno Espirito Santo qui va le remplacer sur le banc des Hammers. Ce dernier avait, lui, été limogé par Nottingham Forest début septembre.
0
Derniers commentaires

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Le monde entier ne connaît meme pas ton pauvre club a un franc symbolique... Par contre ils connaissent le club élu meilleurs club du monde, avec en son sein le Ballon d or, le meilleur entraineur et champion d europe, meme en étant éliminé en finale de CDMC (tout de meme), ils ont marqué les esprits, victoire flagrante face au Real, face convaincante face au Bayern, domination face a l Atletico ... Dire que certains font la fete après une victoire 1/0 avec un tir cadré et 30% de possession, meme Auxerre n a pas osé !!!

L'OM aidé par l'arbitrage, Nabil Djellit est brutal

Maintien artificiel de l'OL ? Tu te drogues ?

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Doue est une blessure du a une faute, pendant 20min il s est plaint hors DD a attendu la mi temps pour le sortir ... Dembele a eu une alerte avec le PSG lors du match contre Toulouse, alerte notifié a l EDF, Deschamps le savait parfaitement il aurait pu le préserver comme l Espagne a préservé Ruiz Et puis quel equipe a refusé de jouer la CDMC ? Elle a rapporte plus de 100M au PSG, quel club Fr aurait refusé ?

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Article sur le PSG ,qui traite des blessés, aucunes allusions a l OM, donc qu est que tu ouvres ta boca ?toi qui vient pleurer sur les articles de l OM... Au faite tjrs pas de réponse, ta honte de me répondre que Tapie a acheté ton pauvre club pour un franc symbolique ?

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

qu'est ce que tu rqcontes linter s'est fait sortir en 8eme et n'a fait que 4 matchs. Paris a fait 7 matchs et a terminé 2 semqines plus tard. Doue, Bembele, Ruis ? Marquinhos, Barcola, tous des blessures musculaires, du a la surcharge

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
O. Marseille
1264027125
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

