Bruno Fernandes

Tottenham frustre Manchester United

Premier League
parEric Bethsy
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Bien parti pour s’imposer lors de cette 6e journée de Premier League, Manchester United a finalement concédé le nul à domicile contre Tottenham (1-1). Les Red Devils, dominés sans conséquence en première période, ont attendu le deuxième acte pour se réveiller et ouvrir le score grâce à l’enchaînement de Mbeumo (73e). Mais les Mancuniens, même à 11 contre 10 suite à l’exclusion de Bentancur (78e), ont laissé les Spurs revenir au score par l’intermédiaire de Solanke (90e+2). Toujours privée de victoire cette saison en championnat, l’équipe de Roberto De Zerbi s’en contentera, contrairement à MU qui perd encore du terrain dans la course aux places européennes.
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