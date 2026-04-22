ICONSPORT_364820_0073

Chelsea : Rosenior déjà limogé ?

Premier League22 avr. , 14:20
parNathan Hanini
0
Cinquième revers consécutif en Premier League pour Liam Rosenior avec Chelsea. Une série qui met déjà en péril l’avenir de l’ancien strasbourgeois sur le banc des Blues. Une réunion se tiendra ce jeudi pour évoquer le futur du technicien.
Chelsea poursuit sa fin de saison cauchemardesque. Après l’élimination en Ligue des champions par le Paris Saint-Germain, les Blues enchaînent les contre-performances en Premier League. Ce mardi soir, les hommes de Liam Rosenior ont enchaîné une cinquième défaite de rang en autant de rencontres. Battu par Brighton (3-0), Chelsea pointe désormais à dix points du top 4. Les Blues n’ont remporté qu’un seul de leurs neuf derniers matchs en championnat. L’avenir de l’ancien entraîneur de Strasbourg, Liam Rosenior est déjà en suspens.

L’avenir de Rosenior est incertain

Sur X anciennement Twitter, le journaliste Sébastien Vidal dévoile qu’une réunion aura lieu ce jeudi au sein du board des Blues afin de trancher concernant l’avenir de Liam Rosenior. « La majorité des décideurs veulent conserver Rosenior pensant qu’un changement de coach si près de la fin de saison serait inefficace… D’autres se positionnent pour un limogeage immédiat. À suivre dans les prochaines heures…, » écrit-il notamment. Nommé pour prendre la succession d’Enzo Maresca, Liam Rosenior peine à faire le grand saut vers la Premier League. Ce mardi soir après la lourde défaite, l’Anglais n’a pas mâché ses mots envers ses joueurs.
Assez protecteur depuis son arrivée, Rosenior change son fusil d’épaule dans son discours. C’était inacceptable à tous les niveaux du match. Je n’ai cessé de prendre la défense des joueurs, mais cette performance de ce soir était indéfendable, explique-t-il au micro de Sky Sports avant de remettre une pièce dans l’émission Match of The Day. « J’ai défendu les joueurs quand il le fallait, mais je ne peux pas défendre cette prestation. Elle ne reflète pas ce club, elle ne correspond en rien à ce que j’attends du groupe, et cela doit changer. Je suis sous le choc, je suis tellement en colère. » La situation à Chelsea est plus que tendue et les prochains jours seront décisifs avant peut-être de vivre un nouvel été mouvementé.

Lire aussi

PL : Giflé à Brighton, Chelsea continue sa chutePL : Giflé à Brighton, Chelsea continue sa chute
Articles Recommandés
ICONSPORT_360992_0068
PSG

Le PSG négocie avec le génie portugais de West Ham

ICONSPORT_364167_0031
TFC

Toulouse : Carles Martinez Novell poussé dehors

ICONSPORT_266997_0536
Ligue 1

TV : PSG - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Bafé Gomis
ASSE

ASSE : Bafé Gomis donne le titre à Troyes

Fil Info

22 avr. , 15:00
Le PSG négocie avec le génie portugais de West Ham
22 avr. , 14:40
Toulouse : Carles Martinez Novell poussé dehors
22 avr. , 14:25
TV : PSG - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
22 avr. , 14:00
ASSE : Bafé Gomis donne le titre à Troyes
22 avr. , 13:40
Neymar n'ira pas au Mondial, le Brésil a tranché
22 avr. , 13:20
Finale : 28.000 abonnés, 20.000 tickets, Lens calme ses supporters
22 avr. , 13:00
OM : Daniel Riolo balance sur le vestiaire
22 avr. , 12:40
OL : Endrick fait une confession boulversante
22 avr. , 12:20
L'OM rêve d'un international camerounais à 12ME

Derniers commentaires

Kylian Mbappé hué à Madrid, la crise couve

Ben... demande ce qu'en pense les supporters de l'Inter. ^^

PSG : Cinq joueurs ciblés pour corriger le problème numéro 1

Je pari plutôt que le Paris FC va bien aider Lens à la dernière journée. ^^

Kylian Mbappé hué à Madrid, la crise couve

enfonce toi xDDDDD

Kylian Mbappé hué à Madrid, la crise couve

Vous avez surtout gagné la Champions League avec le chéquier de Nasser.

PSG : Cinq joueurs ciblés pour corriger le problème numéro 1

Et il y a un lyon Lens en fin de saison ....vous allez bien nous aider ??😄😄😄😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

Loading