Chelsea : Rosenior déjà limogé ?

Cinquième revers consécutif en Premier League pour Liam Rosenior avec Chelsea. Une série qui met déjà en péril l’avenir de l’ancien strasbourgeois sur le banc des Blues. Une réunion se tiendra ce jeudi pour évoquer le futur du technicien.

Chelsea poursuit sa fin de saison cauchemardesque. Après l’élimination en Ligue des champions par le Paris Saint-Germain, les Blues enchaînent les contre-performances en Premier League . Ce mardi soir, les hommes de Liam Rosenior ont enchaîné une cinquième défaite de rang en autant de rencontres. Battu par Brighton (3-0), Chelsea pointe désormais à dix points du top 4. Les Blues n’ont remporté qu’un seul de leurs neuf derniers matchs en championnat. L’avenir de l’ancien entraîneur de Strasbourg, Liam Rosenior est déjà en suspens.

L’avenir de Rosenior est incertain

Sur X anciennement Twitter, le journaliste Sébastien Vidal dévoile qu’une réunion aura lieu ce jeudi au sein du board des Blues afin de trancher concernant l’avenir de Liam Rosenior. « La majorité des décideurs veulent conserver Rosenior pensant qu’un changement de coach si près de la fin de saison serait inefficace… D’autres se positionnent pour un limogeage immédiat. À suivre dans les prochaines heures…, » écrit-il notamment. Nommé pour prendre la succession d’Enzo Maresca, Liam Rosenior peine à faire le grand saut vers la Premier League. Ce mardi soir après la lourde défaite, l’Anglais n’a pas mâché ses mots envers ses joueurs.

Assez protecteur depuis son arrivée, Rosenior change son fusil d’épaule dans son discours. C’était inacceptable à tous les niveaux du match. Je n’ai cessé de prendre la défense des joueurs, mais cette performance de ce soir était indéfendable, explique-t-il au micro de Sky Sports avant de remettre une pièce dans l’émission Match of The Day. « J’ai défendu les joueurs quand il le fallait, mais je ne peux pas défendre cette prestation. Elle ne reflète pas ce club, elle ne correspond en rien à ce que j’attends du groupe, et cela doit changer. Je suis sous le choc, je suis tellement en colère. » La situation à Chelsea est plus que tendue et les prochains jours seront décisifs avant peut-être de vivre un nouvel été mouvementé.