Chelsea : Rosenior déjà limogé ?

Cinquième revers consécutif en Premier League pour Liam
Rosenior avec Chelsea. Une série qui met déjà en péril l’avenir de l’ancien
strasbourgeois sur le banc des Blues. Une réunion se tiendra ce jeudi pour
évoquer le futur du technicien.
Chelsea poursuit sa fin de saison cauchemardesque. Après
l’élimination en Ligue des champions par le Paris Saint-Germain, les Blues
enchaînent les contre-performances en Premier League
. Ce mardi soir, les hommes
de Liam Rosenior ont enchaîné une cinquième défaite de rang en autant de
rencontres. Battu par Brighton (3-0), Chelsea pointe désormais à dix points du
top 4. Les Blues n’ont remporté qu’un seul de leurs neuf derniers matchs en
championnat. L’avenir de l’ancien entraîneur de Strasbourg, Liam Rosenior est
déjà en suspens.
L’avenir de Rosenior est incertain
Sur X anciennement Twitter, le journaliste Sébastien Vidal
dévoile qu’une réunion aura lieu ce jeudi au sein du board des Blues afin de trancher
concernant l’avenir de Liam Rosenior. « La majorité des décideurs
veulent conserver Rosenior pensant qu’un changement de coach si près de la fin
de saison serait inefficace… D’autres se positionnent pour un limogeage
immédiat. À suivre dans les prochaines heures…, » écrit-il notamment.
Nommé pour prendre la succession d’Enzo Maresca, Liam Rosenior peine à
faire le grand saut vers la Premier League. Ce mardi soir après la lourde
défaite, l’Anglais n’a pas mâché ses mots envers ses joueurs.
Assez protecteur
depuis son arrivée, Rosenior change son fusil d’épaule dans son discours. C’était
inacceptable à tous les niveaux du match. Je n’ai cessé de prendre la défense
des joueurs, mais cette performance de ce soir était indéfendable, explique-t-il
au micro de Sky Sports avant de remettre une pièce dans l’émission Match of The
Day. « J’ai défendu les joueurs quand il le fallait, mais je ne peux
pas défendre cette prestation. Elle ne reflète pas ce club, elle ne correspond
en rien à ce que j’attends du groupe, et cela doit changer. Je suis sous le
choc, je suis tellement en colère. » La situation à Chelsea est plus
que tendue et les prochains jours seront décisifs avant peut-être de vivre un nouvel été
mouvementé.