PL : Sensation, Manchester United fait tomber Arsenal

23e journée de Premier League

Emirates Stadium

Manchester United bat Arsenal : 3 buts à 2

Buts pour Arsenal : Martinez (29e csc) et Merino (84e)

Buts pour Manchester United : Mbeumo (37), Dorgu (50e) et Cunha (87e)

Match fou à l'Emirates entre Arsenal et Manchester United ce dimanche. Les Red Devils ont fini par arracher la victoire face aux Gunners grâce à un but splendide de Matheus Cunha à la 87e.

Classement :

1er : Arsenal (50 points)

4e : Manchester United (38 points)