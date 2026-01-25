PL : Sensation, Manchester United fait tomber Arsenal

Uniquement quand on leur prend un joueur ? Ils sont tout le temps à pondre des fake news.
Énorme 😍
Ça ne veut rien dire ; lens était plus frais physiquement que L OM mais c'est L OM qui a gagner assez facilement
La dernière fois c'est toi qui lance les hostilités et c'est toi qui me signale alors pas la peine de me répondre, ignore moi toi.
Ça va en face c étais que Metz
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
WOWWWWWWWW