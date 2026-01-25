L'OM 100% d'accord avec le PSG

Luis Enrique n'avait pas apprécié la défaite du PSG au Sporting mardi dernier. Une défaite injuste à ses yeux, le forçant à décrire le football comme « un sport de merde ». Des mots forts approuvés par un défenseur de l'OM.

Facundo Medina suit Luis Enrique

Des paroles critiquées par certains observateurs. Déplacées pour les uns, de mauvaise foi pour d'autres, elles ont trouvé écho à Marseille. Interrogé en zone mixte après le succès contre Lens samedi soir, le défenseur de l' OM Facundo Medina les a réutilisées à sa sauce devant la presse. Alors que se profile une rencontre cruciale à Bruges en Ligue des champions, l'Argentin veut que ses coéquipiers donnent tout en Belgique et n'aient pas peur d'une quelconque défaite, même injuste.

« J’espère qu’on va continuer comme ça parce qu’on a une finale mercredi à Bruges. Il faut avoir à l’esprit qu’on joue tous les trois jours, contre différentes équipes, il faut s’adapter avec très peu de temps de préparation, même si on n’a pas d’excuse. J’aurais envie de passer ce message au groupe : il faut jouer à 100% chaque match, après on peut gagner perdre, l’entraîneur de Paris l’a dit, le foot est un sport de merde ! », a lâché Medina. Pas sûr que les supporters phocéens approuvent quand même cette justification en cas de désillusion en Belgique mercredi.