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PL : Manchester City ne lâche pas Arsenal

Premier League09 mai , 20:23
parMehdi Lunay
0
36e journée de Premier League :
Etihad Stadium
Manchester City-Brentford 3-0
Buts : Doku (60e), Haaland (75e), Marmoush (90e+2)
Manchester City est deuxième de Premier League avec 74 points, 2 points derrière Arsenal avec le même nombre de matchs disputés (35).

Premier League

09 mai 2026 à 18:30
Manchester City
Doku60'Haaland75'Marmoush90'
3
0
Match terminé
Brentford
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
O. Marmoush
Manchester CityManchester City
Remplacement
90
ENTRE
S. Moreira de Oliveira
Manchester CityManchester City
SORT
J. Doku
Manchester CityManchester City
Carton jaune
90
O. Marmoush
Manchester CityManchester City
Carton jaune
88
M. Nunes
Manchester CityManchester City
Voir Les Détails Complets Du Match
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Ha quel méga seum merci continues ça fait trop plaisir 😂👍

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Tapie sors de ce corps 💀😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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