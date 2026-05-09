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PL : Chelsea freine Liverpool dans un triste choc

Premier League09 mai , 15:26
parCorentin Facy
0
36e journée de Premier League
Liverpool - Chelsea : 1-1
Buts : Gravenberch (6e) pour Liverpool ; Enzo Fernandez (35e) pour Chelsea
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c est marrant. les cretins sont deja tombés dans le panneau debut de semaine..... 2X en 1 semaine? nonnn impossible! quoique..... vu les champions c est possible

OM : Aubameyang arrose un dirigeant, Marseille le vire

je suis ok avec toi

OM : Aubameyang arrose un dirigeant, Marseille le vire

ou casser la ville comme vos kassos. voir se battre entre eux comme des animaux de foire

OL : Paulo Fonseca ravi de l'élimination en C3

On avait deja a la base pas l'effectif pour jouer l'europe a la base ... donc c'etait clairement compliqué d'aller loin en coupe d'europe surtout avec 7 blessés .. l'avantage pour aston villa c'est qu'ils n'auront surement pas besoin de finir bien placé pour jouer la ldc vu qu'ils ont de grande chance de gagner la c3

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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