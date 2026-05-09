PL : Chelsea freine Liverpool dans un triste choc

OL : Paulo Fonseca ravi de l'élimination en C3

On avait deja a la base pas l'effectif pour jouer l'europe a la base ... donc c'etait clairement compliqué d'aller loin en coupe d'europe surtout avec 7 blessés .. l'avantage pour aston villa c'est qu'ils n'auront surement pas besoin de finir bien placé pour jouer la ldc vu qu'ils ont de grande chance de gagner la c3