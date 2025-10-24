ICONSPORT_274558_0014

Mohamed Salah condamné à Liverpool ?

Premier League24 oct. , 11:40
parNathan Hanini
Décisif l’an passé avec Liverpool, Mohamed Salah est désormais très critiqué en Angleterre. Et le futur de l’Égyptien ne va peut-être pas s’arranger. Avec sa nouvelle formation, Arne Slot, condamne peut-être l’ailier de 33 ans à rester sur le banc.
Tout va très vite dans le football. En quelques mois, Mohamed Salah est passé de héros à remplaçant critiqué. L’Égyptien a vu Liverpool mettre fin à sa série de quatre défaites cette semaine en Ligue des champions depuis le banc. Malgré une entrée en jeu pendant la rencontre face à Francfort, l’Égyptien peine à convaincre et attire les critiques outre-manche. Son entrée n’a pas transcendé et son attitude a été fustigée : « il a filé droit vers le tunnel tandis que les célébrations se poursuivaient. Son langage corporel était éloquent » écrit The Athletic. Et la suite ne sera guère reluisante pour le joueur de 33 ans.

Salah, encore dans les plans ?

Lors de son déplacement à Francfort, Arne Slot s’est à nouveau essayé à un nouveau dispositif tactique pour tenter d’endiguer sa série noire. En Allemagne, les Reds voulaient éviter une cinquième défaite consécutive, une première depuis 1953. Avec une formation en 4-2-2-2, l'entraîneur de Liverpool a fait confiance à la doublette, Alexander Isak et Hugo Ekitike. Derrière les deux attaquants, c’est Florian Wirtz et Dominik Szoboszlai qui ont été alignés. Ce vendredi, le média britannique Team Talk fait le bilan. Si Arne Slot conserve cette disposition, Mohamed Salah ne pourra pas trouver sa place.
En Angleterre, les observateurs s’interrogent sur le potentiel temps de jeu de celui qui n’a plus marqué depuis septembre dernier. Cependant, L’Égyptien va avoir une chance de briller. Selon Team Talk, la blessure d’Alexander Isak pourrait pousser Arne Slot à revenir à son 4-3-3 initial. Ce qui veut dire que Mohamed Salah a des chances de retrouver sa place sur l’aile. C’est à ce moment que l’ancien de la Roma devra montrer plus pour espérer prospérer dans le onze de départ des Reds. 
M. Salah

M. Salah

EgyptÉgypte Âge 33 Attaquant

Champions League

Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs8
Buts2
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
