Manchester United drague un ancien de l'OL au prix canon

Joueur clé de la Juventus Turin, Pierre Kalulu n’est pas certain de rester en Italie la saison prochaine. L’international français (1 sélection) est très courtisé en Premier League, où Manchester United est notamment intéressé.

Recruté par la Juventus Turin en provenance de l’AC Milan pour 17 millions d’euros en 2024, Pierre Kalulu est devenu une valeur sûre en Série A. Véritable cadre de Luciano Spalletti cette saison, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais pourrait bien ne pas s’éterniser en Italie. Et pour cause, ses prestations abouties et sa polyvalence font de lui un joueur très courtisé et notamment en Angleterre. La Premier League est très attentive aux prestations de l’international français et certains grands noms Outre-Manche sont prêts à dégainer une grosse offre pour le recruter l’été prochain.

L'Angleterre craque pour Pierre Kalulu

C’est notamment le cas d’Aston Villa, de Tottenham ainsi que de Manchester United. Les trois clubs anglais sont très chauds pour faire venir Pierre Kalulu la saison prochaine selon CalcioMercato, qui précise que le prix du joueur n’est pas si excessif que cela. En effet, Damien Comoli a fixé à seulement 30 millions d’euros le prix de son défenseur de 25 ans. Un tarif très abordable pour les cadors anglais, surtout pour un joueur de 25 ans à qui il reste encore trois ans et demi de contrat.

Mais la situation financière de la Juventus Turin ne permet pas à la Vieille Dame de se montrer trop exigeante et de refuser des offres au-dessus du marché. Reste maintenant à voir quel club anglais dégainera le premier pour attirer Pierre Kalulu et surtout, quel projet retiendra l’attention du natif de Lyon. Ce dernier pourrait très bien faire le choix de rester à la Juventus Turin, où il est solidement installé comme un titulaire. Quoi qu’il en soit, le club bianconeri sait qu’il compte avec Kalulu un joueur à très forte valeur marchande qu’il ne sera pas difficile de vendre en cas de gros besoin économique dans les mois à venir.