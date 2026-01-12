ICONSPORT_257042_0017

Manchester United a trouvé son nouvel entraineur

Premier League12 janv. , 17:20
parGuillaume Conte
Manchester United a fait son choix pour son prochain entraineur, et le club anglais va redonner les commandes à un ancien de la maison : Michael Carrick.
Après le limogeage de Ruben Amorim, Manchester United a utilisé Darren Fletcher comme entraineur intérimaire. Mais l’ancien milieu de terrain était simplement venu pour donner un coup de main à l’équipe de son club de coeur, et ne souhaitait pas aller plus loin. Selon le Daily Mail, tout est désormais en place pour que Michael Carrick, autre ancien milieu de terrain de Manchester United de la grande époque, soit nommé entraineur jusqu’à la fin de la saison. Fabrizio Romano a confirmé les informations du tabloïd anglais faisant état de dernières négociations pour le nommer à ce poste afin de finir la saison.
Cela va ensuite laisser du temps aux propriétaires de Manchester United de trouver un nouvel entraineur pour la saison prochaine, à moins que Carrick ne fasse l’unanimité avec une remontée spectaculaire des Red Devils, piteusement éliminé de la FA Cup ce week-end. Jusqu'à présent, le jeune technicien (44 ans) avait eu comme expérience un passage intérimaire à Manchester United avec Ole-Gunnar Solskjaer, avant de prendre les commandes de Middlesbrough pendant trois saisons.
Derniers commentaires

CdF : Bayeux a une chance sur un million de taper l'OM

Orsoni et courbis décédés....mauvaise journée pour les mafieux... Bon repos avec nanard .manque plus que bernes.....

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Bah politique de jeune talent mais pour faire des biftons derrière... après ca peut être une bonne stratégie si derrière tu reprend des holjberg greenwood ou autres gros joueurs confirmé tout en gardant quelques jeunes.. mais après faut pas rêver si y'a des sous a faire sur des joueurs ils ne se generons pas... greenwood selon les offres cet été c'est adieu..

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Bien entendu que le talent sans travail cest rien mais le fait de gagner 60k ou 500k ne change rien si le mec est un branleur ça restera un branleur meme a X millions de salaire tout est une question de motivation voir d'éducation..rien avoir avec le financier tu peux gagner 600k par moi si t'es un féru de boulot tu le restera... Pour le reste on verra bien perso je le vois bien attaquant de l'équipe de france .. après a savoir si il fera la carrière d'Henry ou de R9 .. qui sait... le talent il l'a.. moi je lui souhaite...

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Je suis pas de ton avis.. je pense que chaque cas doit être réglé au cas par cas en fonction du talent.. il n'y a pas de barème meme en sorti d'étude si tu sais te vendre.... cest surtout aux club de ne pas se tromper et de filer de gros salaire uniquement a celui qui en vaut la peine.. si la roma lui propose plus avec un temps de jeu similaire et que lui est sur de son talent et de pouvoir s'y imposer.. perso je lui en veut pas

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

Au delà du fait que Moreira semble être une bonne pioche c'est aussi le fait que cela va créer une super émulation et que Fofana va devoir se battre pour reprendre sa place et cela ne peut être que bénéfique pour l'équipe. Moreira aurait pu être moyen et faire juste le job par intérim mais là, non seulement il fait le job mais en plus il fait un super job qui va pousser Fofana à se surpasser.

