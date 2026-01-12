Manchester United a trouvé son nouvel entraineur

Manchester United a fait son choix pour son prochain entraineur, et le club anglais va redonner les commandes à un ancien de la maison : Michael Carrick.

Après le limogeage de Ruben Amorim, Manchester United a utilisé Darren Fletcher comme entraineur intérimaire. Mais l’ancien milieu de terrain était simplement venu pour donner un coup de main à l’équipe de son club de coeur, et ne souhaitait pas aller plus loin. Selon le Daily Mail, tout est désormais en place pour que Michael Carrick, autre ancien milieu de terrain de Manchester United de la grande époque, soit nommé entraineur jusqu’à la fin de la saison. Fabrizio Romano a confirmé les informations du tabloïd anglais faisant état de dernières négociations pour le nommer à ce poste afin de finir la saison.

Cela va ensuite laisser du temps aux propriétaires de Manchester United de trouver un nouvel entraineur pour la saison prochaine, à moins que Carrick ne fasse l’unanimité avec une remontée spectaculaire des Red Devils, piteusement éliminé de la FA Cup ce week-end. Jusqu'à présent, le jeune technicien (44 ans) avait eu comme expérience un passage intérimaire à Manchester United avec Ole-Gunnar Solskjaer, avant de prendre les commandes de Middlesbrough pendant trois saisons.