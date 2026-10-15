Manchester City rêve de jouer en Ligue 1

Manchester City rêve de jouer en Ligue 1

Premier League
parEric Bethsy
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Battu à domicile par le Paris Saint-Germain (4-2) mercredi en Ligue des Champions, Manchester City estime que les Parisiens disposaient d’un avantage considérable. Contrairement à la Premier League, la Ligue 1 permet au club francilien de reposer ses cadres.
Le score est lourd et pourtant, Manchester City repart quand même avec des regrets. Les Skyblues ont très mal négocié la première période et n’ont pas concrétisé suffisamment d’occasions durant le deuxième acte. Après la rencontre, leur coach Enzo Maresca avait donc la sensation d’avoir largement rivalisé avec le double champion d’Europe. « Je pense qu'on est au niveau, on est proches, a commenté le manager mancunien en conférence de presse. (…) Luis Enrique m'a d'ailleurs dit à la fin du match qu'ils avaient eu pas mal de chance pendant ces 95 minutes. »
Bien évidemment, la partie ne s’est pas seulement jouée sur de la réussite. Enzo Maresca n’a pas oublié de souligner le haut niveau du Paris Saint-Germain et de ses individualités. Mais l’Italien n’a pas pu s’empêcher de confirmer un paramètre rappelé par un journaliste. Nettement au-dessus du lot en Ligue 1, le club de la capitale a l’opportunité de reposer ses cadres avant les gros rendez-vous européens. Rien à voir avec le quotidien de Manchester City qui ne pouvait pas se permettre de faire tourner à Liverpool (victoire 3-0) dimanche dernier.
C'est différent quand vous allez à Anfield
- Enzo Maresca
« Si cela a joué ? Oui, probablement, a répondu le technicien. Mais ce n'est pas seulement contre nous. Je pense qu'ils peuvent gérer des joueurs quand ils jouent des matchs avant la Ligue des Champions. Pour nous, c'est un peu différent, surtout quand vous allez à Anfield. Mais je suis très fier de l'équipe, surtout de la manière dont on a réagi avec le nombre d'occasions que l'on s'est procurées en deuxième période. » Il n’y a pas si longtemps, la Ligue 1 était pourtant considérée comme un handicap pour le Paris Saint-Germain.
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Derniers commentaires

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

bein en l'occurrence si ca peut exister ... akouokou chez vous? il a pas ete invendable? Pour Vinicius j'ai expliqué pourquoi plus haut.. salaire de fou, prolongé y a 2 mois, et prestation cata pas du tout en adéquation avec son salaire et sa durée de contrat donc oui très difficile a vendre dans ces conditions non?? mais bon toi tu veux juste me contredire, en plus je n'ai jamais dit que c'etait impossible, j'ai dit en l'état, came semble trs compliqué

Un Ballon d’Or confirme, l’OM tient une pépite XXL

Ah la la, le petit kenny qui pique sa crise. Et comme toujours une pensée grossière accompagnée par un langage grossier. Tout est grossier chez toi. C'est pour ça que tu es aussi con. La plus grande gueule sur ce forum c'est toi kenny le beauf. La plus grosse tchoin sur ce forum c'est toi qui mens, transforme, déforme, retourne sa veste, grossi tout pour satisfaire ton clubisme de cour de récréation. Avec les petites images qui vont bien avec. Et pourtant jamais à parler sur les articles de ton club. Simplement parce que ce n'est pas le foot qui t'intéresse, c'est de pouvoir haïr, ressortir et étaler toute la pourriture que tu as à l'intérieur de toi. Tu es un âne. Et tu l'illustres à chacun de tes passages. Aucun analyse, aucune idée, juste de la merde. Tout pue chez toi.

PSG-OL : Les Lyonnais ne sont pas les bienvenus à Paris

La dernière fois qu’ils sont venus au Parc , ils ont été les plus agressifs… La dernière fois qu’ils sont venus contre le Pfessée , ils ont mis le bordel… Vala quoi… 😞😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Dommage il est parfait au bayern . Bon apres si c est tes infos donc c est bidon ^^

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

non mais moi je connais le foot et JAMAIS au grand JAMAIS le bayren de Munich n'a fait partir un titulaire indiscutable au mercato d'hiver

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