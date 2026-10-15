Manchester City rêve de jouer en Ligue 1

Battu à domicile par le Paris Saint-Germain (4-2) mercredi en Ligue des Champions, Manchester City estime que les Parisiens disposaient d’un avantage considérable. Contrairement à la Premier League, la Ligue 1 permet au club francilien de reposer ses cadres.

Je pense qu'on est au niveau, on est proches, a commenté le manager mancunien en conférence de presse. (…) Luis Enrique m'a d'ailleurs dit à la fin du match qu'ils avaient eu pas mal de chance pendant ces 95 minutes. » Le score est lourd et pourtant, Manchester City repart quand même avec des regrets. Les Skyblues ont très mal négocié la première période et n’ont pas concrétisé suffisamment d’occasions durant le deuxième acte. Après la rencontre, leur coach Enzo Maresca avait donc la sensation d’avoir largement rivalisé avec le double champion d’Europe. «, a commenté le manager mancunien en conférence de presse.. »

Bien évidemment, la partie ne s’est pas seulement jouée sur de la réussite. Enzo Maresca n’a pas oublié de souligner le haut niveau du Paris Saint-Germain et de ses individualités. Mais l’Italien n’a pas pu s’empêcher de confirmer un paramètre rappelé par un journaliste. Nettement au-dessus du lot en Ligue 1, le club de la capitale a l’opportunité de reposer ses cadres avant les gros rendez-vous européens. Rien à voir avec le quotidien de Manchester City qui ne pouvait pas se permettre de faire tourner à Liverpool (victoire 3-0) dimanche dernier.

C'est différent quand vous allez à Anfield - Enzo Maresca

« Si cela a joué ? Oui, probablement, a répondu le technicien. Mais ce n'est pas seulement contre nous. Je pense qu'ils peuvent gérer des joueurs quand ils jouent des matchs avant la Ligue des Champions. Pour nous, c'est un peu différent, surtout quand vous allez à Anfield. Mais je suis très fier de l'équipe, surtout de la manière dont on a réagi avec le nombre d'occasions que l'on s'est procurées en deuxième période. » Il n’y a pas si longtemps, la Ligue 1 était pourtant considérée comme un handicap pour le Paris Saint-Germain.