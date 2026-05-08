Bruno Fernandes

Les journalistes anglais zappent Arsenal et Man City

Premier League08 mai , 20:40
parEric Bethsy
0
En course pour le titre en Premier League, Arsenal et Manchester City doivent se contenter des deuxième et troisième places pour le trophée du meilleur joueur de la saison. L'Association des journalistes de football anglais a officiellement décerné la récompense à Bruno Fernandes. Une distinction méritée puisque le milieu offensif de Manchester United réussit une saison énorme. En témoignent ses 20 passes décisives, un record égalé dans l'histoire du championnat anglais alors que l'exercice n'est pas terminé. A noter que le Portugais devance le milieu des Gunners Declan Rice et le buteur de Man City Erling Haaland.
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Derniers commentaires

C’est la guerre au Real, l’OL prépare le contrat

C'est la même histoire que avec saliba qui était prêté à L OM et qu'il voulait rester à Marseille et a la fin du prêt arsenal a repris son joueur pour en faire un titulaire

En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie

Au collège c’est comme ca aussi a cause du brevet ... je me demande même si je vais mettre mes gosses en cours là dernière semaine.

En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie

NN mais en vrai, c'est dingue... Ils n'ont aucun respect pour vous les supporteurs... Ça me rappelle les derniers jours d'écoles primaires ou l'on pouvait emmener des jeux de sociétés.

C’est la guerre au Real, l’OL prépare le contrat

Et ? On sent bien que tu veux dire quelque chose, mais quoi ?

En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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