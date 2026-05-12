INEOS prend une décision radicale à Manchester United

Manchester United est prêt à prendre une décision rare en confirmant Michael Carrick de son poste d'entraineur intérimaire à celui de manager sur la durée.

Le poste de manager de Manchester United fait rêver beaucoup de techniciens, mais il est aussi vu comme une énigme insoluble. Malgré les investissements colossaux au mercato, les Red Devils ne parviennent pas à décoller. Après Erik Ten Hag, Ruben Amorim s’est ajouté à la liste des entraineurs incapables de faire gagner la formation de Manchester. Michael Carrick est, comme en 2021, venu à la rescousse en plein hiver pour sauver la saison de United, et il le fait très bien. Progressivement, MU est remonté au classement au point d’avoir validé sa place en Ligue des Champions et sur le podium à deux journées de la fin.

Jusqu’à présent, le Board de Manchester United avait toujours refusé d’évoquer une titularisation définitive de l’ancien milieu de terrain. Mais désormais, c’est une idée qui commence à prendre du poids. La principale piste menant à Andoni Iraola est désormais annoncée comme fermée par le Daily Mail, qui fait de Carrick le favori pour conserver son poste de manière définitive.