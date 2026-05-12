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INEOS prend une décision radicale à Manchester United

Premier League12 mai , 21:30
parGuillaume Conte
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Manchester United est prêt à prendre une décision rare en confirmant Michael Carrick de son poste d'entraineur intérimaire à celui de manager sur la durée.
Le poste de manager de Manchester United fait rêver beaucoup de techniciens, mais il est aussi vu comme une énigme insoluble. Malgré les investissements colossaux au mercato, les Red Devils ne parviennent pas à décoller. Après Erik Ten Hag, Ruben Amorim s’est ajouté à la liste des entraineurs incapables de faire gagner la formation de Manchester. Michael Carrick est, comme en 2021, venu à la rescousse en plein hiver pour sauver la saison de United, et il le fait très bien. Progressivement, MU est remonté au classement au point d’avoir validé sa place en Ligue des Champions et sur le podium à deux journées de la fin.
Jusqu’à présent, le Board de Manchester United avait toujours refusé d’évoquer une titularisation définitive de l’ancien milieu de terrain. Mais désormais, c’est une idée qui commence à prendre du poids. La principale piste menant à Andoni Iraola est désormais annoncée comme fermée par le Daily Mail, qui fait de Carrick le favori pour conserver son poste de manière définitive.
Xavi, Thomas Tuchel ou Oliver Glasner sont des noms fréquemment cités pour occuper le poste de manager de Manchester United. Luis Enrique avait même été cité par moments. Mais pour une fois, le club anglais pourrait choisir un homme du cru, qui connait les joueurs et qui a réussi à faire adhérer son vestiaire. Peut-être le meilleur moyen de faire enfin de MU une formation capable de lutter pour les premières places dès le début de la saison, et d’avoir son mot à dire en Ligue des Champions la saison prochaine.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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