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Ang : Tottenham lâche la victoire en toute fin de match

Premier League18 avr. , 20:34
parClaude Dautel
0
Tottenham pensait bien mettre fin à une période de quatre mois sans victoire ce samedi face à Brighton, mais dans le temps additionnel, les visiteurs ont égalisé (2-2) et laissent les Spurs dans la zone rouge.
Cette semaine Roberto De Zerbi avait invité ses joueurs dans un excellent restaurant de Londres afin de resserer les rangs. Et l'ancien entraîneur de l'OM avait promis de répéter l'opération si ses joueurs s'imposaient ce samedi face à la Brighton. Jusqu'à la 5e minute du temps additionnel, De Zerbi pensait pouvoir réserver pour la semaine prochaine, puisque son équipe menait 2-1 et pouvait mettre un terme à une période totalement noire, puisqu'elle n'a plus gagné en Premier League depuis le mois de décembre. Mais, largement dominés, les Spurs craquaient et Rutter égalisait pour Brighton, plongeant les supporters de Tottenham dans la déprime. Au classement, l'équipe londonienne reste 18e et relégable.

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
70322174622438
2
M. City
64311975632835
3
M. United
553215107574512
4
Aston Villa
5532167943385
5
Liverpool
523215710524210
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Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

Et toi... tu n'es même pas capable d'être intelligent. Il faut dire... qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course. ^^

« Benatia a coulé le club», ça craque à l’OM

Le top 3 sera inaccessible si Lille bat Nice ce qui est très probable. Le top 4 dépendra des quatre prochains résultats. Mais les équipes ne seront pas des victimes expiatoires, surtout Rennes

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

et tu as raison. c est le niveau de l OM. ca l a toujours ete.

« C’est minable », Daniel Riolo craque contre l’OM

C’est l’jeu Ma pauv’Lucette… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

C'est bien. Ça se défoule par ici

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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