Ang : Tottenham lâche la victoire en toute fin de match

Tottenham pensait bien mettre fin à une période de quatre mois sans victoire ce samedi face à Brighton, mais dans le temps additionnel, les visiteurs ont égalisé (2-2) et laissent les Spurs dans la zone rouge.

Cette semaine Roberto De Zerbi avait invité ses joueurs dans un excellent restaurant de Londres afin de resserer les rangs. Et l'ancien entraîneur de l'OM avait promis de répéter l'opération si ses joueurs s'imposaient ce samedi face à la Brighton. Jusqu'à la 5e minute du temps additionnel, De Zerbi pensait pouvoir réserver pour la semaine prochaine, puisque son équipe menait 2-1 et pouvait mettre un terme à une période totalement noire, puisqu'elle n'a plus gagné en Premier League depuis le mois de décembre. Mais, largement dominés, les Spurs craquaient et Rutter égalisait pour Brighton, plongeant les supporters de Tottenham dans la déprime. Au classement, l'équipe londonienne reste 18e et relégable.