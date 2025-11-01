Ang : Liverpool renoue enfin avec la victoire

Après un gros passage à vide en Premier League, Liverpool a renoué avec la victoire (2-0) ce samedi soir à Anfield dans un match très important puisque les Reds sont venus à bout d'Aston Villa, concurrent pour une place européenne. Pour Arne Slot, c'est évidemment un gros soulagement, la pression commençant à monter du côté de Liverpool. Avec cette victoire, Hugo Ekitike et ses coéquipiers remontent à la troisième place du classement, mais à sept longueurs d'Arsenal.