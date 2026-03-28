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SCO : Angers prend une décision forte et rejoint le PSG et Monaco

SCO28 mars , 7:30
parMehdi Lunay
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Angers a quasiment assuré son maintien en Ligue 1. Son équipe réserve en National 3 ne peut pas en dire autant pour l'instant. Une relégation en Régional 1 pourrait causer la disparition de cette équipe. Ce serait loin d'être une première en France.
Avec un budget très limité, Angers SCO a quasiment assuré son maintien en Ligue 1. Un vrai exploit pour des Angevins qui doivent vendre leurs meilleurs éléments régulièrement. Cet hiver, Himad Abdelli et Sidiki Cherif sont partis au mercato. Pour l'entraîneur Alexandre Dujeux, il faut souvent piocher dans le centre de formation pour compenser ces départs et aligner un onze en championnat. Cela impacte directement la réserve située en National 3. Relégable, cette dernière pourrait atterrir à l'échelon inférieur (Régional 1) en fin de saison.

Angers veut supprimer son équipe réserve

Une descente loin d'être anecdotique sur le plan sportif. L'écart de niveau entre le 5e et le 6e échelon du football français est immense. De quoi décourager le SCO d'y conserver son équipe réserve selon Ouest-France. La R1 n'est pas assez « attractive » pour les jeunes talents angevins. Outre le faible niveau, la qualité médiocre des terrains et une possible dangerosité d'adversaires inexpérimentés expliquent aussi cette fébrilité. Cette disparition ne serait pas un évènement en France.
Angers suivrait les traces du PSG précurseur dans ce choix. Monaco, Nice et Lens en ont fait de même ensuite. Seuls Le Havre et le Paris FC ont une formation qui évolue en R1. Parisiens et Monégasques ne se contentent que de matchs amicaux, de tournois à l'étranger et du challenge des centres de formation désormais.
Pas simple pour le SCO de les imiter puisque le club n'est pas éligible pour ce challenge. Autant dire qu'un maintien en National 3 solutionnerait bien des problèmes. Pour réussir cette mission, Angers devra d'abord remonter les 5 points qui le sépare du premier non-relégable de son groupe l'AS Panazol.
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Derniers commentaires

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c'est quoi ces conneries ? combien de joueurs ont été bléssés par Tagliafico ? Au match aller contre Monaco, il a subit un attentat, qui meritait pas une suspension mais de la prison. Il s'est relevé sans aucune simulation et a rejoué. Tout le contraire de Camara qui simule la douleur, alors que lui meme a fait une agrsession sur chevalier sans aucune sanction. Quand a lee au match aller contre le PSG, c'est juste une blague, le mec il tombe au sol meme quand on fait juste le croiser ( je précise que j'adore ce joueur que je trouve sous coté)

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Rien ne vaut une exclusion définitive pour les simulateurs et ceux qui gagnent du temps en fin de match .

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C’est bien dommage pour bamo meite surtout quand on voit les prestations de pavard et balerdi

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Il est aussi fou et désarticulé que son président trump

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Mais cet énergumène de joueur n'a plus sa place dans le football . Vous croyez que l'OL a été gagnant quand il jouait . Détrompez vous . Et surtout en cette période ,plus il jouera contre des internationaux français mieux ça vaut pour lui pour les casser avant la coupe du monde au cas où, l'argentine jouera contre la France . Voilà sa mentalité de bassesse et de calcult

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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