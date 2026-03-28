SCO : Angers prend une décision forte et rejoint le PSG et Monaco

Angers a quasiment assuré son maintien en Ligue 1. Son équipe réserve en National 3 ne peut pas en dire autant pour l'instant. Une relégation en Régional 1 pourrait causer la disparition de cette équipe. Ce serait loin d'être une première en France.

Avec un budget très limité, Angers SCO a quasiment assuré son maintien en Ligue 1. Un vrai exploit pour des Angevins qui doivent vendre leurs meilleurs éléments régulièrement. Cet hiver, Himad Abdelli et Sidiki Cherif sont partis au mercato. Pour l'entraîneur Alexandre Dujeux, il faut souvent piocher dans le centre de formation pour compenser ces départs et aligner un onze en championnat. Cela impacte directement la réserve située en National 3. Relégable, cette dernière pourrait atterrir à l'échelon inférieur (Régional 1) en fin de saison.

Angers veut supprimer son équipe réserve

Une descente loin d'être anecdotique sur le plan sportif. L'écart de niveau entre le 5e et le 6e échelon du football français est immense. De quoi décourager le SCO d'y conserver son équipe réserve selon Ouest-France. La R1 n'est pas assez « attractive » pour les jeunes talents angevins. Outre le faible niveau, la qualité médiocre des terrains et une possible dangerosité d'adversaires inexpérimentés expliquent aussi cette fébrilité. Cette disparition ne serait pas un évènement en France.

Angers suivrait les traces du PSG précurseur dans ce choix. Monaco, Nice et Lens en ont fait de même ensuite. Seuls Le Havre et le Paris FC ont une formation qui évolue en R1. Parisiens et Monégasques ne se contentent que de matchs amicaux, de tournois à l'étranger et du challenge des centres de formation désormais.

Pas simple pour le SCO de les imiter puisque le club n'est pas éligible pour ce challenge. Autant dire qu'un maintien en National 3 solutionnerait bien des problèmes. Pour réussir cette mission, Angers devra d'abord remonter les 5 points qui le sépare du premier non-relégable de son groupe l'AS Panazol.