Quand Aulas se félicite de faire débuter Bastia-OL

Dans : Video, Photo/Video, Bastia, OL.

Voilà une vidéo qui ne met pas le président Aulas dans une bonne position. Dans les couloirs de Furiani, alors que les joueurs et l’entraineur de l’OL ne veulent pas débuter le match après s’être fait molester par les supporters bastiais avant même le coup d’envoi, Jean-Michel Aulas se félicite devant son homologue de Bastia d’avoir convaincu ses joueurs de débuter le match, expliquant que ce n’était pas facile. Et pour preuve, avant cela, Bruno Genesio lui explique au passage que les Lyonnais se sont faits frapper, ce qui n’a pas l’air d’émouvoir un JMA que l’on a connu plus vindicatif pour défendre son club.