L2 : Felipe Saad signe à Lorient

Dans : Ligue 2, Lorient, RCSA.

Après avoir contribué au retour de Strasbourg en Ligue 1, Felipe Saad était libre et ce vendredi soir le défenseur de 33 ans s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le FC Lorient où il tentera de faire remonter les Merlus dans l'élite sous les ordres de Mickaël Landreau. « Felipe connaît très bien le championnat de Ligue 2. C’est un joueur que nous suivions attentivement et qui pourra nous apporter son expérience, sa combativité et son leadership. Il est important de posséder ce profil de joueur dans un vestiaire. Je suis donc très heureux qu’il nous rejoigne aujourd’hui », a confié l'entraîneur de Lorient sur le site officiel du club breton.